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Tekirdağ'da koronavirüsten ölenlerin yüzde 88'i aşı olmayanlar

DHA

Tekirdağ'da koronavirüsten ölenlerin yüzde 88'i aşı olmayanlar


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yoğun bakım ünitesinde yatan koronavirüs hastalarının yüzde 73'ünü hiç aşı olmayan kişilerin oluşturduğunu belirterek, "Maalesef vefatlarımızda da istatistiklerimizde yüzde 88 oranında hiç aşılanmamış gruptan ölümler görüyoruz. Dolayısıyla tekrar tekrar imkan varken, ülkemiz Sağlık Bakanlığı bu kadar bu imkanı bizim ayaklarımıza getirip vatandaşlarımızın hizmetine sunduğu halde bundan imtina edilmesin, kaçılmasın ve aşılarımızı olalım" dedi.
Sağlık Bakanlığı´nın koronavirüs risk haritasında koronavirüs vaka sayısının 100 bin kişide 84,82 olarak açıklandığı Tekirdağ'da, en az bir doz aşı olanların oranı, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,5'ine ulaştı. Tekirdağ, aşılama oranının en yüksek olduğu 8'inci il oldu.
Koronavirüsten ölenlerin yüzde 88´inin hiç aşılanmamış olanlardan oluştuğunu belirten İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 73'ünü hiç aşılanmamış bir grup oluşturuyor. Maalesef vefatlarımızda da istatistiklerimizde yüzde 88 oranında hiç aşılanmamış gruptan ölümler görüyoruz" dedi.
Aşı ikna timlerinin de her gün yüzlerce kişiyi arayarak ikna ettiklerini belirten Kalkan, "Tekirdağ'da ilimizin yüzde 81'ini aşılamış durumdayız. Bu aşılamadaki yüksekliğe paralel olarak bir ters orantı gözlemliyoruz. Yani vaka sayılarımız düşüyor, yoğun bakım ve servis hasta yatanlarımız da düşüyor. Aşılama ile yoğun bakım ve servis yatışları arasında gerçekten bir ters orantı var. İlimizde Türkiye'deki yükselişe de paralel göreceli az sayıda bir vaka artışı olsa da bunun aşılanmış nüfus üzerinden hastane servis yatışı ve yoğun bakım yatışı olarak karşımıza çıkmadığını görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor ve bütün vatandaşlarımızı tekrar aşı gibi basit bir tedbirle korunabilecek, yoğun bakıma yatılmayacak, servislerde kalınmayacak, sevdikleriyle beraber hoş bir vakit geçirme lüksünden kendilerini neden mahrum ederler biz bunu anlayamıyoruz. Aşılamaya davet ediyoruz. Aşı çalışanlarımızla, sağlık çalışanlarımızla her noktada stantlar kuruyoruz ve aşılama yapıyoruz" dedi.
`EN ÇOK TAZE BİR NEFESİ ÖZLEDİM DİYORLAR´
Tekirdağ'da OSB'ler, AVM'ler, insanların yoğun olduğu her yerde aşılama stantları kurduklarını söyleyen Ali Cengiz Kalkan, sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile aşılamayı sürdürdüklerini kaydetti. En iyiyi yapmak için seferber olduklarını ifade eden Kalkan, "Yoğun bakım süreçlerinde sohbet ettiğimiz hastalarımızın pişmanlıklarını aşılanmayan insanların yaşamamalarını arzu ediyoruz. Bütün arzumuz bu. Tüm kurumlarımızla, kuruluşlarımızla hakikaten iyi bir iş birliği sergileniyor ilimizde. OSB yöneticilerimizle, fabrika yöneticilerimizle sağlık çalışanlarımız eşgüdüm içerisinde işgücü kaybını da önleyerek bir aşılama gerçekleştiriyorlar. Bunların da işçi sayımızın yoğun olduğu bir bölge olmamız itibariyle olumlu yansımalarını gözlemliyoruz. Şunu da söyleyeyim, yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 73'ünü hiç aşılanmamış bir grup oluşturuyor. Maalesef vefatlarımızda da bizim istatistiklerimizde yüzde 88 oranında hiç aşılanmamış gruptan ölümler görüyoruz. Dolayısıyla tekrar tekrar imkan varken, ülkemiz Sağlık Bakanlığı bu kadar bu imkanı bizim ayaklarımıza getirip vatandaşlarımızın hizmetine sunduğu halde bundan imtina edilmesin, kaçılmasın ve aşılarımızı olalım. Yoğun bakımdaki hastalarımız şunu da ifade ediyorlar. 'En çok neyi özlediniz' diyoruz. 'En çok ciğerlerimin taze bir nefes solumasını özledim' diyorlar. Biz hem kendilerini hem sevdiklerini bu güzel duygudan mahrum etmemeleri için aşılamaya davetimizi tekrarlamak istiyoruz" diye konuştu. 
VATANDAŞLARI AŞIYA İKNA EDİYORLAR
Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde aşı ikna biriminde görevli ebe Melike Özsarı, her gün yüzlerce insana telefonla ulaşarak, aşı olmaya ikna ettiklerini söyledi. Bir kişinin aşı olmaktan korktuğunu belirten Özsarı, "Biz de buna karşı sevdiklerini ve kendisini koruduğunu belirttik aşının. Sevdiklerini korumak için çevresindeki arkadaşlarını koruması için aşı yaptırmayı kabul etti. Bizin onu aradığımızı için çok teşekkür ederek çok mutlu olduğunu söyledi. Günde 200 yakın vatandaşımızla görüşüyoruz. Onlar bu uygulamadan çok mutlu olduğunu belirtiyorlar. Olumlu dönüşler alıyoruz. Aşı olmayı sevdikleri için kabul ediyorlar. Yan etkilerini soruyorlar, biz de aşının getirebileceği yan etkilerinin yanı sıra olumlu etkilerini de atlatınca onları koruduklarını söyleyince ikna oluyorlar" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-08-23 10:38:35

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