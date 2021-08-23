Tekirdağ’da sıfır atık belgesi alan ilk ve tek belediye: Süleymanpaşa

Tekirdağ İlinde mahalli idareler genelini kapsayan Sıfır Atık Belgesini alan ilk ve tek Belediye Süleymanpaşa Belediyesi oldu.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sistemi kurulması işlemi tamamlanırken, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Kurulan sıfır atık yönetim sistemi ile ilçede oluşan evsel atıklar ile geri dönüşebilen (cam, kağıt, plastik, metal) atıkların ayrı toplanması için ikili toplama sistemi oluşturulmuş, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulmuş ve 27 adet Mobil Atık Getirme Merkezi cadde ve sokaklara yerleştirildi.

Bunun yanında ayrıca tekstil atıkları için toplama ekipmanları yerleştirilmiş ve 15 adet eczanede ise atık ilaç toplama noktası oluşturuldu. Organik atıklar için ise kompost makinesi temin edildi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu tarafından Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e takdim edildi.

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