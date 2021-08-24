Düğünde halay çekilirken çıkan tartışmada öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğünde halay çekilirken çıkan tartışmada öldürüldü

DHA

Düğünde halay çekilirken çıkan tartışmada öldürüldü


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da bir düğünde halay çekilirken çıkan tartışma sonrası Erhan A. (28), Ferdi Alparslan'ı (25) bıçaklayarak öldürdü. 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen Erhan A., gözaltına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Hayrabolu ilçesi Soylu Mahallesi'ndeki bir düğünden sonra meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında çekilen halayda müziğin kesilmesi üzerine Erhan A. ile Ferdi Alparslan arasında tartışma yaşandı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Ancak düğünün dağılmasının ardından ikili yeniden tartıştı. Erhan A., üzerindeki bıçakla Alparslan'ı karın bölgesinden bıçakladı. Alparslan, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Erhan A.'nın, yapılan kontrolünde, 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-08-24 12:27:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da motosikletli ekipler 1 ayda 30 kişi yakaladı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da motosikletli ekipler 1 ayda 30 kişi ...
Yuva ve Doğruk Karacamurat mahalleleri misafirhanesine kavuştu
YEREL HABERLER Yuva ve Doğruk Karacamurat mahalleleri ...
Tekirdağ’da sıfır atık belgesi alan ilk ve tek belediye: Süleymanpaşa
YEREL HABERLER Tekirdağ’da sıfır atık belgesi alan ilk ve tek ...
Kaçak hafriyata droneli takip: 10 bin TL cezası var
YEREL HABERLER Kaçak hafriyata droneli takip: 10 bin TL cezası var
Gıda üreten işletmeler mercek altında
YEREL HABERLER Gıda üreten işletmeler mercek altında
Devletin hibe sağladığı elma ve armut bahçesine droneli denetim
YEREL HABERLER Devletin hibe sağladığı elma ve armut bahçesine ...
Tekirdağ'da koronavirüsten ölenlerin yüzde 88'i aşı olmayanlar
YEREL HABERLER Tekirdağ'da koronavirüsten ölenlerin yüzde 88'i aşı ...
24 yıl 8 ay 22 gün cezası olan cezaevi firarisi Tekirdağ’da yakalandı
YEREL HABERLER 24 yıl 8 ay 22 gün cezası olan cezaevi firarisi ...
Çorlu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çorlu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Tekirdağ´da, bin polisin görev aldığı `kentte huzur´ uygulaması: 43 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da, bin polisin görev aldığı `kentte huzur´ ...
Traktör kazası geçirdi cesedi 15 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Traktör kazası geçirdi cesedi 15 saat sonra bulundu
Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin giriş ve çıkışları mercek altında Binlerce kişi sorgulandı çok sayıda silah ele geçirildi Onlarca araç sorgulandı kusurlu araçtan trafikten men 34 mekana işlem yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bin polisle huzur uygulaması: 11 ilçenin ...
Devrilen traktörün altında kaldı, cesedi 15 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kaldı, cesedi 15 saat ...
Rehberler Trakya'yı geziyor
YEREL HABERLER Rehberler Trakya'yı geziyor
Tekirdağ'da makilik ve ağaçlık alanda yangını
YEREL HABERLER Tekirdağ'da makilik ve ağaçlık alanda yangını
Apartman yönetiminin götürülmesini istediği 'Köpük' yerinde kalacak
YEREL HABERLER Apartman yönetiminin götürülmesini istediği 'Köpük' ...
Tekirdağ’da 2 ayrı alanda korkutan yangın Ağaçlık ve otluk alandaki yangınlar yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 2 ayrı alanda korkutan yangın Ağaçlık ve ...
Emniyet vatandaşına güven verdi
YEREL HABERLER Emniyet vatandaşına güven verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.