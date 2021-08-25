Balkonda 40 kök kenevir yetiştirmiş

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Tekirdağ’da bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri evin balkonunda saksılar içerisinde yetiştirilen kenevir bitkisi ele geçirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ile Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda İstasyon Mahallesinde bir evin balkonunda saksılar içerisine dikilmiş 40 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Saksılar içerisine ekilmiş boyları 10 santim ila 80 santim arasında değişen toplam 40 kök Hint keneviri bitkisi ele geçiren polis ekipleri kenevir bitkilerine el koydu. Polis ekipleri H.A. adlı ev sahibini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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