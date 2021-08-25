Trakya’da havalar daha da ısınacak: Yaşlı, çocuk ve kronik hastalar uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre önümüzde günlerde Trakya Bölgesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklara karşı, Yaşlı, çocuk ve kronik hastalar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir” denildi.



En yüksek tahmin Edirne’ye

Bugün 2627 derece hava sıcaklığının seyrettiği Tekirdağ’da önümüzde günlerde 2931 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteorolojinin Trakya Bölgesinde bulunan Kırklareli için önümüzde günlerdeki sıcaklık tahminleri 3235 derece olarak öngörülürken, Edirne için ise önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 33 ile 36 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı olanlara uyarı

Meteorolojiden yapılan uyarılarda, “Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.