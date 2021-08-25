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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü yeniden açılıyor

İHA

Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü yeniden açılıyor

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 20212022 eğitimöğretim yılı ön kayıt başvuruları sürerken, yeni bir müjdeyle daha gündeme geldi. Birkaç yıldır öğrenci alınmayan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü bu yıl yeniden açılacak.
Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, hâlihazırda şan ve çalgı eğitimini kapsayan Müzik Bölümü, Türk halk dansları ve bale eğitimlerini içeren Dans Bölümü ile çalgı yapım ve onarım eğitiminin verildiği Müzik Teknolojileri Bölümü ile eğitim hayatını sürdürüyor. 20212022 eğitimöğretim yılında ise önceki yıllarda olduğu gibi, geleneksel Türk tiyatrosu ile klasik ve çağdaş tiyatro eğitimlerinin yer alacağı Tiyatro Bölümüne yeniden öğrenci alınacağı açıklandı. Bölümün başına da Türk Tiyatrosunun son yıllarda yetiştirdiği usta oyuncu ve yönetmenlerden biri olan Ahmet Yenilmez getirildi.

İki farklı yaş grubunda eğitim verilecek
Yıllarını tiyatroya vermiş, çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol almış usta oyuncu Ahmet Yenilmez’e kendisi gibi önemli tiyatrocular Şahin Ergüney ve Şirin Ergüven Hamşioğlu eşlik edecek. Alınan bilgilere göre, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne 1318 yaş arası 1. Grup, 18 yaş ve üzeri 2. Grup olmak üzere iki farklı kategoride öğrenci seçimi yapılacak.

Kayıtlar belediyenin internet sitesinden yapılacak
Tiyatro Bölümü için ön kayıt başvuruları Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi olan www.suleymanpasa.bel.tr adresi üzerinden başvuru formu doldurularak yapılabilecek. Başvurular için son tarihin 1 Ekim 2021 Cuma günü olduğu, giriş sınavlarının da 23 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi.

Ahmet Yenilmez
20 Aralık 1966 yılında Ordu ili Karaağaç köyünde dünyaya gelen Ahmet Yenilmez, ilkokulu köyünde, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunu. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Kolunu kurdu. Üniversitede okurken bir yandan da tiyatro ile ilgilendi, birçok tiyatro oyununda oynadı. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. “Sahne Sanatçılarının Özlük Hakları” konusunda yüksek lisans tezini hazırladı. 1978 yılında Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Deneme Sahnesi’nde tiyatroya başladı. 1983 yılında Karadeniz Bölgesi tiyatro festivalinde Cevat Fehmi Başkut’un “Ölen Hangisi” adlı oyunuyla en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
Ahmet Yenilmez, 1987 yılında Hasret Sahnesi kadrosuna girerek profesyonel oldu. Bu ekip bünyesinde "Yusuf Yüzlüler" oyununu yazıp oynadı. 1992 yılında Kültür Bakanlığı bünyesinde "Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri, 1996’da Medeniyetinizden İstifa Ediyorum" oyunlarını oynadı.
Yenilmez, 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezinde Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı görevini sürdürdü. 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muammer Karaca Tiyatrosu Müdürlüğü görevinde bulundu. 1998 yılında Sarıyer Belediye Tiyatrosunun kuruluşunda yer aldı. 19992000 yılında kendi yazıp oynadığı “Milenyum Eşiğinde Türkiye” isimli tek kişilik oyununu sahneledi. 1998 yılında Deli Yürek adlı dizi filmde ve sonrasında Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi televizyon tarihinin en önemli dizilerinde rol aldı. Seyrüsefer adı ile yayınlanmış bir kitabı, Candiller isimli şiir albümü bulunan Yenilmez, aynı zamanda çok sayıda oyun da yazıp sahneye koydu. Ahmet Yenilmez, Ankara’da kurucusu olduğu “Ahmet Yenilmez Sanat Merkezi” adı altında oyunculuk ve yazarlık atölyesinde genel sanat yönetmenliği yapmaya devam etmenin yanı sıra, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölüm Başkanı olarak yeni dönemde görev almaya hazırlanıyor.

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