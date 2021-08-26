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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süleymanpaşa Belediyesi LGS Seviye Tespit Sınavı düzenleyecek

İHA

Süleymanpaşa Belediyesi LGS Seviye Tespit Sınavı düzenleyecek

Süleymanpaşa Belediyesi, 8. sınıf öğrencilerine yönelik Seviye Tespit Sınavı (STS) gerçekleştirecek. 1112 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek sınavda elde edilecek puanlar, Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evi’nde açılacak olan LGS Eğitim Desteği Kursları’na öğrenci seçiminde belirleyici olacak.
Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile lise sınavlarına hazırlanan sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak ilçe genelinde Seviye Tespit Sınavı düzenleyecek. 1112 Eylül 2021 tarihlerinde, 50. Yıl Ortaokulunda yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı’na, Süleymanpaşa sınırları içinde yaşayan tüm sekizinci sınıf öğrencileri katılabilecek.
Ücretsiz olarak düzenlenen sınav için son başvuru tarihinin 10 Eylül olduğu ifade edildi. Sınav başvurusu Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet adresi üzerinden, çevrimiçi olarak yapılabilecek. Seviye Tespit Sınavı’nın sonuçları ise 13 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.

Bilgi evi kursları STS puanına göre öğrenci alacak
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Seviye Tespit Sınavı’na katılacak öğrencilere, Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evi bünyesinde ücretsiz olarak açılacak LGS Eğitim Desteği Kursları’na katılımlarda öncelik tanınacak. Ayrıca sınavda aldıkları dereceye göre öğrencilerin kurslara kabul edileceği, Seviye Tespit Sınavı’na katılmayan öğrencilerin, sınırlı kontenjan nedeniyle kurslara katılamamasının büyük bir ihtimal olduğu ifade edildi.

“Tüm kardeşlerimizin bu sınava girmelerini tavsiye ediyorum”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Liseye hazırlanan kardeşlerimiz için bir Seviye Tespit Sınavı hazırladık. Bu sınava girerek iyi derece almış öğrencilerimize, belediyemiz bünyesindeki Bilgi Evimizde ücretsiz LGS eğitim desteği vereceğiz. Bu kurslarımıza kayıt için Seviye Tespit Sınavı büyük ölçüde belirleyici olacak. Kontenjanlarımızın sınırlı olması nedeniyle, kurslarımıza katılım için sınav şartımız olmasa da önceliği bu sınavda seviyelerini görebildiğimiz öğrencilerimize vereceğiz. Süleymanpaşa’da yaşayan tüm sekizinci sınıf öğrencisi kardeşlerimizin bu sınava katılmalarını tavsiye ediyorum. Hem kendi seviyelerini görmüş olacaklar hem de ücretsiz sınav hazırlık takviyesi imkânı edinecekler” diye konuştu.

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