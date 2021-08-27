Ters yöne giren minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kamyonet ile ters şeride girdiği iddia edilen minibüs çarpıştı. Kazada ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene ilçesi çevre yolunda Sarılar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ters şeride girdiği öne sürülen Serkan Özkorucu (45) yönetimindeki 22 ABC 613 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Akın İ. idaresindeki 59 NE 605 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Özkorucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Akın İ. ile yanındaki Aynur İ. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkorucu'nun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-08-27 13:04:08



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