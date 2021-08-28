Boş arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

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Tekirdağ'da boş bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangında, kuru otlar ve birkaç ağaç yandı.

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cemre Sokak’taki boş arazide yangın çıktı. Çıkan yangında arazideki otlar ve bazı küçük ağaçlar küle döndü. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında şans eseri yaralanan olmadı.

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