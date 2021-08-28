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Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolunun Gürgen Bayırı mevkisinde meydana geldi. Hayrabolu yönüne giden Tülay Aykan yönetimindeki 17 RS 950 plakalı otomobile arkadan gelen Emine Gürkan'ın kullandığı 22 ABC 080 plakalı otomobil çarptı. Necdet Altıparmak yönetimindeki 59 LB 200, Onur Aysal'ın kullandığı 59 RE 677, Mümin Yaman'ın kullandığı 59 LB 942 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.

Kazada Onur Aysal'ın kullandığı otomobilde bulunan arkadaşı Hakan Sepetçioğlu (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Sepetçioğlu, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2021-08-28 14:50:18



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