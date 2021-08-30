Tekirdağ'da kuvvetli yağış hayatı felç etti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıdan saatler sonra bir anda bastıran yağmur, Tekirdağ'da hayatı adeta felç etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ'da bir anda bastıran ve kısa süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın bir anda bastırması ile sokaklar adet göle dönüştü. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar duvar ve tente altına sığındı. Aşırı yağış sebebiyle adeta dere gibi akan sokaklarda sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

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