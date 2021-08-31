Baskı asfalt Altınova sahiline çok yakıştı

Süleymanpaşa Belediyesi kentlerde modern yaşam alanlarının yeni trendi olan, baskı asfalt uygulamasını kentte hayata geçirmeye başladı. Pilot çalışma Altınova Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni sahil şeridinde gerçekleştirildi. Estetik görüntüsü ile beğeni toplayan baskı asfalt, şehrin farklı noktalarında da uygulanacak.
“Birçok alanda uygulayacağız”
Altınova sahilinde yapılan baskı asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Asfaltın siyah görünümünün üzerine yapılan baskı modelleri ve renklerle estetiğe dönüştüğü bu yöntem, düzenleme çalışmalarının son aşamaya geldiği Altınova sahilimize yeni bir çehre kazandırdı. Şehrimizde, kilit taşlardan kaynaklı yol sorunlarının sık yaşandığı bölgelerde uygulamasına devam etmeyi planladığımız asfalt baskı çalışmalarıyla, hemşehrilerimize daha modern ve konforlu yaşam alanları sunmuş olacağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.