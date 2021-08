Tekirdağlı balıkçılar, törenle avlanmaya uğurlandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da balıkçılar denizlerlerde yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte, düzenlenen törenle ağlarını atmak üzere denize açıldı.

Denizlerde yeni av sezonunun başlaması nedeniyle Tekirdağ Balıkçı Barınağı´ndaki tekneler düzenlenen törenle denize uğurlandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, balıkçılar, aileleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte 2 bin 500 uskumru ızgaralarda pişirilerek, davetlilere dağıtıldı. Dağıtılan balık ekmekten almak isteyen vatandaşlar zaman zaman izdihama neden oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, bütün balıkçılara bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeleri dileğinde bulundu. Tekirdağ'da çok sayıda ailenin balıkçılıkla geçindiğini vurgulayan Albayrak, "31 Ağustos her yıl olduğu gibi Tekirdağ için önemli bir gün. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden beri her 31 Ağustos´ta balıkçılarımızı şenlikler düzenleyerek denize uğurluyoruz. Geçen yıl sıkıntılı bir sezondu. Bu şenlikleri yapamadık. Özellikle Kovid-19 vakası ve birde sezonun sonlarına doğru bildiğiniz gibi bütün Marmara Denizi´nde müsilaj sorunu yaşadık. Ve bu durum hepimizi üzmüştür. Müsilaj ile mücadele komisyonu kuruldu, ben de bu komisyonda ve mücadelenin içerisindeyim. Aldığımız bilgilere göre son iki aydır müsilajın gündemden kalktığını ama, daha bilimsel çalışmaların yapıldığını söyleyebilirim. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 2017 yılında batı biyolojik arıtma tesislerini devreye aldık. Ve diğer bir proje olan doğu arıtma tesisi de devreye girecek ve böylece Tekirdağ´da artık hiçbir kanalizasyon denize akmayacak. İşte böylece geriye ne kalıyor bunların sonuçlarını inşallah bu senenin sonunda ve gelecek yıl çok iyi bir şekilde göreceğiz" dedi.

Balıkçı teknesi kaptanı Şeref Göymen, bu sene ümitli olduklarını ifade ederek, "Çinekop ve hamsinin bol olacağını umut ediyoruz. Şimdi denize açılacağız. Ama şuan hava biraz rüzgarlı ve deniz dalgalı olduğu için, Tekirdağ açıklarında avlanacağız. Sanırım istavrit yakalayabiliriz, burada palamut biraz az gözüküyor. Karadeniz´e gidecektik ama hava durumları bir 10 esecek gibi duruyor. Artık hava normale döndüğünde Karadeniz´e açılacağız. Geçen yılbaşından sonra av sezonunu bitirdik. Bu sene inşallah müsilaj yoktur yani şu an yok gibi görünüyor. Ama tabi ağlarımızı attıktan sonra net olarak anlayacağız" diye konuştu,

KONSER VERİLDİ

Etkinlikte limana kurulan sahnede Blues Of Rumeli Gurbu ve solist Süheyla´nın sahne alarak, Rumeli türküleri söyledi. Denize açılan balıkçıları kıyıda toplanan eşleri ve ailelerie sallayarak uğurladı. Denize açılan teknelerden atılan havai fişekler ise görsel şölene dönüştü. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Osman Nuri Bedir de bereket duası yaptı. Daha sonra balıkçı tekneleri bir bir deniz açıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-09-01 00:47:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.