Dalgıçlar denizdeki çöpler için daldı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce balıkçılar için yapılan etkinlikte, denizin dibine dalan dalgıçlar çöp topladı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Hoşköy Balıkçı Barınağında Tekirdağ Vali Vekili Asalet Karabulut, Şarköy Kaymakam Vekili Fidan Bozkır, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri, Su Ürünleri Kooperatif temsilcileri ve bölge balıkçıklarının katılımıyla yeni sezonda balıkçılara bol ve bereketli bir av sezonu dilemek, barınak ve deniz çöpleri ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte balıkçılarla sohbet edilerek ikram yapıldı. Daha sonra etkinlik kapsamında, balıkçılar tarafından barınak içinden ve avcılık esnasında elde edilen deniz çöpleri sergilendi ve dalgıçlar tarafından denizin dibinden çöpler çıkarılarak çevre temizliği yapıldı. Deniz temizliği sırasında çıkan onlarca parça çöp, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Yapılan etkinlikte, balıkçılara balık avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması için koruma ve kullanma dengesinin mutlaka sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğini temin etmek için bakanlık ve paydaş kurumlarla bir dizi denetim getirildiği hatırlatılarak, deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, satış yerleri, yol güzergahları, soğuk hava depoları ve işleme tesislerinde sıkı denetimlerin devam edeceği ifade edildi. Balıkçılara müsilajın olumsuz etkilerinin azaltılması için ilgili kurumların tüm imkanları ile mücadele ettiği, son dönemde önemli ölçüde azaldığı ve çalışmaların devam edeceği, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Desteklenmesi Kapsamında Marmara Denizinde faaliyet gösteren balıkçı gemilerine destek miktarının iki katı olarak uygulanacağı ve destekleme müracaatlarının başladığı da bildirildi.

Toplantının sorucevap bölümünde; balıkçılar özellikle müsilajdan kaynaklı olumsuzlukları dile getirerek, avcılık, av sahalarının etrafında bulunan yasak sahalar, gemi trafik hattı gibi alanlarda yaşadıkları zorlukları anlattı.

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