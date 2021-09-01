10 bin adet sazan bırakıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğü tarafından üretimi gerçekleştirilen sazan yavruları, Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ile Veliköy OSB ve Kızılpınar göletlerine bırakıldı.

Göl, gölet, baraj gölü ve akarsu kaynaklarında balık popülasyonunu ve baskı altında olan türlerin stoklarını arttırmak, kırsal alanda yaşayan vatandaşların kaliteli ve sağlıklı gıda ihtiyacının karşılanması, balık tüketimini arttırmak ve amatör olta balıkçılığının gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlayan “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her bir gölete 5 bin adet olmak üzere toplam 10 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

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