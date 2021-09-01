Tekirdağ'da ticaret mahkemesi kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da ticaret mahkemesi kuruldu

İHA

Tekirdağ'da ticaret mahkemesi kuruldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Tekirdağ'da Ticaret Mahkemesi kuruldu.
Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde mahkemelerde ihtisaslaşma gereğince ticari davaların il merkezlerinde Ticaret Mahkemeleri tarafından bakılması yönünde karar alınması üzerine, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi Eylül ayından itibaren hizmet vermeye başlanacak. Tekirdağ'ın il genelinde açılacak davalar, derdest ticari davalar ile karara bağlanmamış değişik iş dosyalarının yargılama faaliyetine Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılacak.
Tekirdağ genelinde Asliye Hukuk Mahkemelerinde Ticaret Mahkemesi sıfatıyla bakılan ve halen derdest olarak görülen dava dosyaları yeni kurulan Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesine devir edilecek ve yeni açılacak tüm ticari davalar da Asliye Ticaret Mahkemesinde gerçekleştirilecek.
Tekirdağ'da bulunan limanlarda da Türk Ticaret Kanununun Deniz Hukuku bölümü ile ilgili olarak Denizcilik İhtisas Mahkemesi sıfatıyla görülen davalara Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsız eski çalışan çıktı Çalıştığı firmadan aküleri çalıp kiloyla sattı
YEREL HABERLER Hırsız eski çalışan çıktı Çalıştığı firmadan aküleri ...
Baz istasyonlarından akü hırsızlığı şüphelisi eski çalışan çıktı
YEREL HABERLER Baz istasyonlarından akü hırsızlığı şüphelisi eski ...
Tekirdağ’da adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi
Çerkezköy’den Bozkurt’a yardım tırı gönderildi
YEREL HABERLER Çerkezköy’den Bozkurt’a yardım tırı gönderildi
10 bin adet sazan bırakıldı
YEREL HABERLER 10 bin adet sazan bırakıldı
Dalgıçlar denizdeki çöpler için daldı
YEREL HABERLER Dalgıçlar denizdeki çöpler için daldı
Tekirdağlı balıkçılar, törenle avlanmaya uğurlandı
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılar, törenle avlanmaya uğurlandı
Tekirdağlı balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek Marmara'ya açıldı Onlarca tekne denize açıldı Vatandaşlar, bu sene balığa doyacak
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek ...
Tekirdağ’da Zeynep Bastık rüzgarı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da Zeynep Bastık rüzgarı
Tekirdağ'da 9 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 9 kaçak göçmen yakalandı
Geri dönüşüm kamyonu alev alev yandı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm kamyonu alev alev yandı
Baskı asfalt Altınova sahiline çok yakıştı
YEREL HABERLER Baskı asfalt Altınova sahiline çok yakıştı
Tekirdağ'da 9 Bangladeşli kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 9 Bangladeşli kaçak göçmen yakalandı
Balıkçılar yeni sezonun heyecanını yaşıyor
YEREL HABERLER Balıkçılar yeni sezonun heyecanını yaşıyor
Karşı şeride geçen otomobil iki araca çarparak takla attı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen otomobil iki araca çarparak takla ...
Ziynet Sali Tekirdağ’da göz kamaştırdı
YEREL HABERLER Ziynet Sali Tekirdağ’da göz kamaştırdı
Tekirdağ’da şiddetli yağış kaza getirdi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da şiddetli yağış kaza getirdi: 6 yaralı
Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı Türk bayraklarıyla süslenen tekneler de Zafer Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı Türk bayraklarıyla ...
Tekirdağ'da 15 dakikalık sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 15 dakikalık sağanak etkili oldu
Tekirdağ’da şiddetli yağmurda pazar alanı sular altında kaldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da şiddetli yağmurda pazar alanı sular ...
Tekirdağ'da kuvvetli yağış hayatı felç etti
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kuvvetli yağış hayatı felç etti
Güliz Ayla, Tekirdağ’da sahne aldı
YEREL HABERLER Güliz Ayla, Tekirdağ’da sahne aldı
Kötü kokular milyonlarca ceza yazdırdı
YEREL HABERLER Kötü kokular milyonlarca ceza yazdırdı
Trakya’ya kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Trakya’ya kuvvetli yağış uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.