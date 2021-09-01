Müdür Erdoğan’dan okullarda inceleme

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan uyum haftası programı kapsamında yeni eğitimöğretim yılına başlayan okullardan bazılarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Uyum Haftası programı dahilinde açılan okullarda inceleme yaparak okul idarecilerinden çalışmalarla ilgili olarak bilgiler alan Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan evlatlarını okula getiren ailelerle de görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan bu doğrultuda Hanife Şefik Celep İlkokulu, Aziz Günden İlkokulu ve Melahat Kozar İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet etti ve öğrencilerin ilk okul günü heyecanına ortak oldu.

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