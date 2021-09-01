Mıcır dolu kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında mıcır dolu kamyon şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Bölgesi’nden Karaağaç Mahallesi istikametine doğru seyreden Ali K. yönetimindeki 34 ZFF 79 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kamyon sürücüsü Ali K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.