Tekirdağ’da feci kaza: 7 yaralı

Tekirdağ’da iki hafif ticari aracın kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazara 1'i ağır 7 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi çıkışında meydana geldi. Saray’dan Kurtdere Mahallesi istikametine seyreden Halil İbrahim Z. idaresindeki 52 ABM 953 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 RR 4743 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan 7 yaralı itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, uzun süre trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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