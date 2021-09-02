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Tekirdağ’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Tekirdağ’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Yunus Timlerince uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen C.K.’nın üzerinde 115 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şahıs yakalanarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.
Aydoğdu Mahallesi'nde yapılan uygulamada da durumundan şüphelenerek durdurulan N.A.’dan 1 adet ruhsatsız silah, bu silah içerisinde bulunan şarjöre basılı vaziyette 7 adet fişek ve bir kutu içerisinde 24 adet olmak üzere toplam 31 adet fişek ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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