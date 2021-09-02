Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor yeni sezon hazırlıklarına Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda devam ediyor. Mavibeyazlılar ligin ilk maçında İstanbul deplasmanında Sarıyer ile karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon’da kamp yapan, sonrasında ise çalışmalarına Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu ile Naim Süleymanoğlu Tesisleri ve Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde devam eden Ergene Velimeşespor, sezonun açılış maçında 5 Eylül 2021 Pazar günü İstanbul deplasmanında oynayacağı Sarıyer ile karşılaşacak.

Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ergene Velimeşespor, 2. Lig’deki 3. sezonunda zirvede yer almayı hedefliyor. Lige 3 puanla başlamanın hesaplarını yapan Ergene Velimeşespor tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.