Kaymakam Demirayak için veda programı düzenlendi

Tokat’ın Erbaa ilçesine atanan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak için veda programı organize edildi.

Muratlı Sanayi Sitesi Kışlık Düğün Salonu’nda tertiplenen programa, protokol üyeleri ve bazı vatandaşlar katıldı. Programda, Muhtarlar adına İnanlı Mahallesi Muhtarı Şerif Şimşek tarafından Kaymakam Demirayak’a plaket takdim edildi. Muratlı daire amirleri adına ise, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükran Feride Kaya tarafından Kaymakam Demirayak’a hediye takdim edildi.

Kürsüye davet edilen Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, veda programına katılan herkese hoş geldiniz diyerek, “20 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tokat ili Erbaa ilçesine atanmış bulunmaktayım. Her şeyden önce şunu ifade etmek istiyorum ki, 2016 Aralık ayından itibaren yaklaşık 5 yıllık dönem içerisinde Muratlı ilçemizde Kaymakamlık görevini icra etmekten, Muratlı halkımıza hizmet etmekten büyük bir onur, gurur ve kıvanç duydum. Ve bu 5 yıllık dönem içerisinde kadirşinaslığı, ilgisi, muhabbeti ve misafirperverliği ile beni karşılayan ve bağrına basan Muratlı halkımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Muratlı halkı, Muratlı insanını her zaman doğruluğu, dürüstlüğü ve mertliği ile hatırlayacağımı da buradan belirtmek istiyorum” dedi.

Beş yıllık hizmet sürecinde ilçede yaptıkları işlere dair bilgiler veren ve helallik isteyen Kaymakam Demirayak, Tokat’ın Erbaa ilçesine yolu düşen Muratlılılara kapısının açık olduğunu da ifade etti.

Program sonunda masaları tek tek ziyaret eden Demirayak, protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.