DSİ’den taşkın riskine karşı özel tedbir Tekirdağ Naipköy Barajı Mansap tedbirleri işinde çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından taşkın riskine karşı tedbirler kapsamında Tekirdağ Naipköy Barajı Mansap tedbirleri işinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız tarafından yapılan açıklamada, “DSİ Tekirdağ’a yaptığı yatırımlarla verimli toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Tekirdağ’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda Tekirdağ Naipköy Barajı Mansap Şartı Tedbirleri Yapım İşi’nde çalışmaların hızla devam etmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tekirdağ Naipköy Barajı Mansap Şartı Tedbirleri Projesinin tamamlanması ile Tekirdağ ili Kumbağ Mahallesi Işıklar Deresinde, Yazır Mahallesi Yazır Deresinde ve Çanakçı Mahallesi Çanakçı Deresinde taşkın riskinin ortadan kalkacağını ve 7 bin 900 dekar alanın da taşkınlardan korunacağını söyledi.

Yıldız, “Çanakçı Deresinde 3 bin 180 metre trapez kazı, 840 metre U betonarme kanal ve 2 adet menfeze ait imalatlar tamamlandı. Işıklar Deresinde 5 bin 200 metre harçlı taş tahkimat ve 650 metre betonarme duvarlı kanal imalatları devam etmekte olup yüzde 55 fiziki gerçekleşme sağlandı. 2022 yılında tesisin tamamlanması ile önceki yıllarda yaşanan taşkınlar kontrol altına alınacaktır” dedi

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