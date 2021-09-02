Tekirdağ'da Yaz Basketbol Turnuvası

Tekirdağ Basketbol İl Temsilciği tarafından organize edilen Yaz Basketbol turnuvası U14 ve U18 kategorilerinde oynanan mücadelelerle devam etti. U14 kategorisinde Olimpik Spor Kulübü ile karşılaşan TREDAŞ Spor, rakibini 11427 mağlup ederek ortaya koyduğu oyun ile taraflı tarafsız tüm basketbol severlerin beğenisini topladı.

TREDAŞ Spor Antrenörü Çiğdem Göroğlu, "Sporcuların uzun bir aradan sonra sahaya çıktığı bir organizasyon oldu. TREDAŞ Spor olarak U18 U14 ve U12 yaş gruplarıyla toplam 3 kategoride katılım sağladığımız turnuvada hedefimiz il birinciliği" dedi.

Yardımcı Antrenör Hakan Sınırlı ise, "Kış sezonu başladığında kız ve erkek takımlarıyla birlikte toplam 4 kategoride 11 takımla lige katılım sağlayacağız. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilimizdeki birçok sporcumuza takımla birlikte hareket etme ve öz becerilerini geliştirebilme fırsatını vermek amacındayız" diye konuştu.

Trakya'da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğunun yanında, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, basketbolda spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor.

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