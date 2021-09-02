Süleymanpaşalı kadınlardan aile ekonomilerine katkı

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen eğitim çalışmaları ile Süleymanpaşa’da yaşayan kadınlar hem yeni hobiler ediniyor hem de ürettikleri farklı ürünlerle aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, ilçede görev yapan muhtarları ağırladı. Güngör, muhtarlara Kent Konseyi bünyesinde verilen eğitimler, kadınlara sunulan imkânlar ve üretilen ürünler hakkında bilgilendirmede bulundu. Süleymanpaşalı kadınların Kent Konseyi’nde devam eden faaliyetlerle ilgili bilgilendirilmesinde muhtarlardan destek isteyen Güngör, ücretsiz olarak verilen eğitimlerle yeni hobiler ve gelir imkânı elde eden ev kadınlarının sayısını arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.



Güngör kadın muhtarlara bilgi verdi

Süleymanpaşa Kent Konseyi binasında gerçekleşen ziyarette Süleymanpaşa’nın kadın muhtarları Topağaç Mahallesi Muhtarı Gülden Türkan, Gündüzlü Mahallesi Muhtarı Fethiye Akkuş, Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Şebnem Çalışkan ile Altınova Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ülker ve Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Güneş hazır bulundu.

Güngör, ziyaret sonrası mahalle muhtarlarını hâlihazırda devam eden Turistik ve Hediyelik Eşya Üretimi projesinin uygulandığı Tekirdağ Hatırası binasını gezdirdi. Çalışkan ve üretken Süleymanpaşalı kadınların ortaya çıkardığı birbirinden güzel ürünleri muhtarlara tanıtan Güngör, daha fazla kadına ulaşarak projeyi ilçe geneline yaymak istediklerini vurguladı.

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