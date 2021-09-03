Okullar dezenfekte ediliyor

Süleymanpaşa Belediyesi aşılama oranlarının günden güne yükselmesi ile giderek daha az tehlikeli hale gelse de korona virüsü salgını ile mücadelesine ilk günkü kararlılıkla devam ediyor.

Sağlık kuruluşları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu kurumlarının girişleri düzenli olarak dezenfekte edilirken, bunun yanı sıra 6 Eylül Pazartesi günü eğitime başlayacak olan okullar da yoğun mesai harcanarak dezenfekte edilmeye başlandı. Çalışmalar sırasında okulların girişleri, teneffüslerde öğrencilerin kullandığı alanlar ve spor tesisleri arındırma işlemine tabi tutuluyor.



Merkez ve köy okulları dezenfekte ediliyor

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, ilçedeki tüm ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor. İlçe merkezinde bulunan okulların yanı sıra kırsal mahallelerdeki tüm okullar da dezenfeksiyon çalışmaları kapsamına alınarak ilçe genelinde bulunan tüm okullar, açılış tarihinden önce dezenfekte edilmiş olacak.



Yıl boyunca devam edecek

Çocukların Korona virüsü salgınından etkilenme oranları yetişkinlere göre düşük olsa da taşıyıcı olma ve virüsü kendi evlerine götürme ihtimalleri yüksek olduğundan, okulların arındırılmasına özel önem veren Süleymanpaşa Belediyesi, 20212022 eğitim ve öğretim yılı boyunca düzenli olarak okullarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürecek.

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