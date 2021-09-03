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Seyir halindeki otomobil alev topuna dönüştü, sürücü can havliyle araçtan atladı Alev topuna dönüşen araçtan geriye demir yığını kaldı

İHA

Seyir halindeki otomobil alev topuna dönüştü, sürücü can havliyle araçtan atladı Alev topuna dönüşen araçtan geriye demir yığını kaldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil alev topuna dönüştü. Can havliyle kendini araçtan dışarı atan sürücü ise, söndürmeye çalıştığı aracının yanışını çaresiz gözlerle izledi.
Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu mevkiinde Bekri Mustafa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 34 NTJ 46 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken aniden alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını fark eden sürücü, aracından can havliyle atlayarak, yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar itfaiyeyi ararken, bölgeye gelen polis ekipleri tüm aracı saran yangın nedeniyle caddeyi trafiğe kapatıp, çevredeki vatandaşları yanan araçtan uzaklaştırdı. Bu sırada alev alev yanan araçta üst üste patlamalar meydana geldi. Yangın otluk alana da sıçrarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri otluk alandaki ve araçtaki yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile alevler söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı. Aracın sürücüsü ise yaşananları çaresiz gözlerle izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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