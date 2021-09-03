Tekirdağ’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Saray ilçesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Saray istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden Ömer Kaan K. idaresindeki otomobil, iddiaya göre ışık ihlali yapınca Büyükyoncalı Kavşağı'ndan çıkış yapan Ahmet Taşkın’ın kullandığı 59 AAZ 442 plakalı motosiklete çarptı. Kazada otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Taşkın’ı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.