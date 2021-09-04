Tekirdağ'da hemzemin geçitte yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 7 yaralı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan hemzemin geçitte, 50 ADJ 755 plakalı işçi servisine Edirne'den gelip İstanbul yönüne giden yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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