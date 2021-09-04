Yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 3’ü ağır 8 yaralı

Tekirdağ’da hemzemin geçitten geçen işçi servisiyle tren çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Ergene Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule – Halkalı seferini yapan 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten Velimeşe Mahallesi’ne giriş yapan 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın ardından servis hurda yığınına döndü. Kaza yerinde 2’si kadın 2'si erkek olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi de yaralandı.



Hastaneye sevk edildiler

Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu hurda yığınına dönüşen servis aracından çıkarılıp civardaki hastanelere sevk edildi. Ölü ve yaralıların isimlerinin tespiti için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, işçi servisinin hemzemin geçidin bariyerleri kapalıyken geçmeye çalıştığı belirtildi.

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