Trenin işçi servisine çarptığı kazada bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 6'ya yükseldi Hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 2'si hayatını kaybetti

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Tekirdağ’da hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarpıştığı kazada hastanede durumu ağır olan 2 kişi daha hayatını kaybederek ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde yük treni ile içerisinde 13 kişinin bulunduğu işçi servisinin karıştığı kazada durumu ağır olan 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 6'ya yükseldi. Hastanede 7 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaza, sabah erken saatlerde Ergene Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Halkalı seferini yapan 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten Velimeşe Mahallesi’ne giriş yapan 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın ardından servis hurda yığınına döndü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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