Türkiye’nin bağcılık merkezinde bağbozumu etkinliği

Tekirdağ'da 1400'den fazla yerli üzüm genotipi Milli Koleksiyon Bağındaki bünyesinde barındıran Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde üzüm çeşidi tanıtımı ve bağbozumu etkinliği gerçekleştirildi. Tanıtımda onlarca üzüm çeşidi tanıtıldı.

Bin 400'den fazla yerli üzüm genotipi Milli Koleksiyon Bağındaki bünyesinde barındıran Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bu kapsamda Türkiye'nin Bağcılık merkezinde konumunda. Bu çerçevede her yıl düzenlenen bağbozumu etkinliği her yıl ilgiyle takip ediliyor. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik, halk oyunları ekibinin oyun havaları ile başladı. Daha sonra ülkenin en doğusundan batısına kadar bağlarda getirilip buradaki Koleksiyon Bağlarda koruma altına alınan onlarca üzüm çeşidi tanıtıldı. Etkinliğe katılan davetliler, üzümlerden tek tek tadarak, bağ alanına geçti. Davetliler burada üzüm keserek, bağbozumu etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında açıklamada bulunan Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, "Tarım milli gelire ve istihdama katkı, sanayo sektörünün hammde ihtiyacının karşılanması, ihracat katkı gibi nedenlerden dolayı vazgeçilmez bir sektör. Pek çok tarım ürünlerinin yetiştirildiği ülkemizde, üzümde üretimi yapılan önemli tarım ürünlerindendir. Türkiye bağ alanına bakımından ve üzüm üretimi bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır. Türkiye topraklarındaki uygun bağ ekolojisi, zengin asma biyoçeşitliliği, toplumun yüksek bağcılık deneyimi ve tarihsel kültürü ile bağcılık alanında önemli büyük ülkeler arasında yer alıyor. Bağcılık Trakya bölgesinde ve ilimizde yaygın üretimi olan ürünlerden biridir. Dünya bağcılık için elverişli kuşak içerisinde yer alan Trakya üzüm suyu üretiminde Türkiye’nin belli başlı bölgelerinden birisidir" dedi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ise "Bugün sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde bağbozumu önemli bir etkinlik. Bir yıl boyunca yapılan üretim faaliyetlerinin semeresinin görüleceği ve çıktısının üreticilere gelir sağlayacağı bu etkinlik hep mutlu bir şekilde kutlanan bir etkinlik. Dolayısıyla ilimiz içinde önemli bir etkinlik. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzün 30'uncu kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aslında biz bu etkinliği her yıl Eylül ayının ortasına kadar gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu her bağcı için olduğu gibi, ilimiz içinde, enstitümüz içinde önemli bir gün" diyerek konuşmasını noktaladı.

Programa, Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ve çok sayıda davetli katıldı.

