6 kişinin öldüğü kazadaki yaralıları ziyaret eden Vali Yıldırım: "Tamamen sürücü hatasına benziyor"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Ergene ilçesinde yaşanan kazanın ardından yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Vali Yıldırım daha sonra yaptığı açıklamada, "Bu kaza incelendiğinde görüyoruz ki sadece sürücü hatasından kaynaklanıyor" dedi.

Vali Aziz Yıldırım, kazanın ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı ve sabırlar diledi.

Vali Yıldırım daha sonra yaptığı açıklamada, "Bu kaza incelendiğinde görüyoruz ki sadece sürücü hatasından kaynaklanıyor. Çünkü orada bir hemzemin geçidi var, önemli bir giriş noktasıdır orası. Organize sanayi bölgemize geçen bir alan ve yolu kapatmamız mümkün değil. günde 70 binin üzerinde insanın çalıştığı bir bölge orası günde her gün en az 25 bin servis aracı girip çıkıyor oradan onun için burayı kapatmak mümkün değil. Gerek demir yolları, gerek diğer kurumlarımız bütün tedbirler alınmış durumda. orada karşılıklı bariyerler var zaten videolarda görmüşsünüzdür. Işıklandırma sistemi var, sesli sistem var ve hepsi çalışıyor. Bütün araçlar duruyor, orada motosiklet var o duruyor. Fakat bu sürücü aceleci davranmış, sabırsız davranmış ve gelen gelen yük treninin kapalı bariyeri es geçmek suretle gelen yük treninin önüne çıkıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Tamamen sürücü hatasına benziyor. Savcılık, adliye ve jandarmamız bunları inceliyor ve gereken hükmü vereceklerdir. Şu an bizim videolardan görebildiğimiz kadarıyla durum şuan böyle. Biz her zaman sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Aksi takdirde bu şekilde telafisi mümkün olmayan, geri getirmemiz mümkün olmayan kazalar oluyor. Hepimiz üzülüyoruz, aileler üzülüyor, onun için sürücülerimize çok dikkatli olmaları konusunda kurallara uymalarının gerekli olduğunu söylüyorum. Arkadaşlarımızın hepsi burada tekrar değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmeler neticesinde yapısal hatalar var mı diye baktık, görebildiğimiz kadarıyla hiç bir yapısal hata yok. Sürücü hatasından kaynaklanıyor. İnşallah sürücülerimiz dikkat eder ve böyle elim kazalara sebebiyet vermezler. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılar içinde sağlık ekiplerimiz müdahale ediyor onlara acil şifalar diliyorum" dedi.

