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Tren çarpmasıyla 6 kişinin öldüğü minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

DHA

Tren çarpmasıyla 6 kişinin öldüğü minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı


Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı ve 6 kişinin öldüğü servis minibüsünün yaralanan sürücüsü Bilal Küllü'nün (51) henüz ifadesi alınamadı. Kazaya neden olmakla suçlanan ve ölenlerin ailelerinin tepkilerini çeken Küllü'nün tedavi gördüğü hastane odasının kapısında polisler nöbet tutuyor.
Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada, 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 
Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, hemzemindeki bariyerlerin her iki yönde de bariyerlerin kapalı olduğu görüldü. Görüntülerde, hemzemin geçitte araçlar beklerken Küllü'nün kullandığı minibüsün gelip, bariyerlerin her iki yönde de kapalı olmasına karşın geçmeye çalıştığı ve kazanın yaşandığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürüklenip, yandaki boş arsaya devrildi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da, dün yaptığı açıklamada, kazanın sürücü hatasından kaynaklandığı söyledi. Vali Yıldırım, "Bu kaza incelendiğinde görüyoruz ki sadece sürücü hatasından kaynaklanıyor. Çünkü orada bir hemzemin geçidi var, önemli bir giriş noktasıdır orası. Gerek demir yolları, gerek diğer kurumlarımız bütün tedbirler alınmış durumda. Orada karşılıklı bariyerler var, zaten videolarda görmüşsünüzdür. Işıklandırma sistemi var, sesli sistem var ve hepsi çalışıyor. Bütün araçlar duruyor, orada motosiklet var o duruyor. Fakat bu sürücü aceleci davranmış, sabırsız davranmış ve gelen yük treninin kapalı bariyeri es geçmek suretle gelen yük treninin önüne çıkıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Tamamen sürücü hatasına benziyor. Savcılık, adliye ve jandarmamız bunları inceliyor ve gereken hükmü vereceklerdir. Şu an bizim videolardan görebildiğimiz kadarıyla durum şu an böyle" dedi.
HASTANENİN ADI AÇIKLANMADI
Kazada yaralanan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen minibüs sürücüsü Bilal Küllü'nün adı açıklanmayan özel bir hastanede tedavisi sürüyor. Kazada hayatlarını kaybeden ve yaralananların yakınlarının hatalı olmakla suçladığı Küllü'nün tedavisinin sürdüğü ve henüz ifadesine başvurulamadığı öğrenildi. Kazanın sorumlusu olarak gösterilen, ölen ve yaralı ailelerinin tepkisini çeken Küllü'nün tedavi gördüğü hastane odasının kapısında polisler nöbet tutuyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-09-05 13:41:47

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