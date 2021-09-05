Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın defnedildi Ölmeden önce babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş Ardında 2 çocuk bıraktı Kazada kusurlu görülen sürücünün tedavisi yoğun güvenlik önlemleri altında sürüyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki hemzemin geçitte tren ile fabrika servisinin karıştığı kazada hayatını kaybeden 6 kişiden Nebibe Korkmaz ve Hülya Dinçkol son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden Nebibe Korkmaz'ın daha önce işe giderken babasına, "Kelle koltukta gidiyoruz" dediği öğrenildi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazada hayatını kaybedenlerin defin işlemleri başladı.

Kazada hayatını kaybeden Suzan Aksu Tokat, Cangül Akın Adıyaman, Yaşar Yüce Kayseri, Nusret Açıkgöz Adapazarı'nda defnedilmek üzere memleketlerine gönderilirken, Hülya Dinçkol ve Nebibe Korkmaz Tekirdağ'da toprağa verildi.



"Kelle koltukta gidiyoruz"

Nebibe Korkmaz'ın cenazesi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Merkez Garaj Camii'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile Nebibe Korkmaz'ın tabutu Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu. Nebibe Korkmaz'ın ölmeden önce işe giderken babasına, "Kelle koltukta gidiyoruz. Allah'a emanetiz' dediği öğrenildi. Ayrıca 35 yaşındaki Nebibe Korkmaz'ın evlilik planları yaptığı öğrenildi.



Geride 2 çocuğu kaldı

Feci kazada hayatını kaybeden Hülya Dinçkol'un cenaze namazı ise Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki Tonguçlar Camii'nde öğle namazını müteakiben kılındı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Hülya Dinçkol, cenaze namazından sonra Yeşiletepe Mezarlığı'nda defnedildi.

Kazada yaralanan işçi servisinin sürücüsü Bilal Küllü'nün ise yoğun güvenlik önlemleri altında özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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