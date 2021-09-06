Şüpheli 2 kişiden 212 parça tarihi eser çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli 2 kişiye düzenlenen tarihi eser operasyonunda 212 sikke ve obje ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına göz açtırmıyor. Jandarma ekiplerince Süleymanpaşa İlçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde şüphelenilen 2 şahıs durdurularak arama yapıldı. Aramalarda, şüphelilerden tarihi eser niteliği taşıyan 212 sikke ve obje ele geçirildi. Bunun üzerine yakalanan A.K. ve F.K. jandarmaya götürülerek soruşturma işlemleri başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.