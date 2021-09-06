Tren kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi: Önce eşi ardından kendisi hayata veda etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tren kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi: Önce eşi ardından kendisi hayata veda etti

İHA

Tren kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi: Önce eşi ardından kendisi hayata veda etti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında, hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Kazada vefat eden Suzan Aksoy’un eşi Halil Aksoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını yitirdi.
Geçtiğimiz günlerde Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında, fabrika servisinde bulunan 6 kişi hayatını kaybetmişti. 2’si ağır 7 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi.

Önce eşi ardından kendisi vefat etti
Kaza yerinde hayatını kaybedenlerden biri de Suzan Aksoy’du. Aynı fabrikada çalıştığı eşi Halil Aksoy ise, kaza yerinden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Günler süren hayat mücadelesinin ardından 44 yaşındaki Halil Aksoy da hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geleneksel Yayla Şenlikleri kapanış töreni ile sona erdi
YEREL HABERLER Geleneksel Yayla Şenlikleri kapanış töreni ile sona ...
Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim
YEREL HABERLER Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: ...
Suzan'dan sonra eşi de hayatını kaybetti; tren kazasında ölenlerin sayısı 7 oldu
YEREL HABERLER Suzan'dan sonra eşi de hayatını kaybetti; tren ...
Şüpheli 2 kişiden 212 parça tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli 2 kişiden 212 parça tarihi eser çıktı
Gençlik merkezi gönüllüleri hem üretiyor hem de paylaşıyor Hobi bahçelerinde üretilip ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor
YEREL HABERLER Gençlik merkezi gönüllüleri hem üretiyor hem de ...
Tekirdağ’da yeni eğitim yılı heyecanı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da yeni eğitim yılı heyecanı
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır ...
Tekirdağ'da otluk ve ağaçlık yangını Ulaşılması güç yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otluk ve ağaçlık yangını Ulaşılması güç ...
Tren kazasında ölen Nebibe, 'Kelle koltukta gidiyoruz' demiş
YEREL HABERLER Tren kazasında ölen Nebibe, 'Kelle koltukta ...
Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın defnedildi Ölmeden önce babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş Ardında 2 çocuk bıraktı Kazada kusurlu görülen sürücünün tedavisi yoğun güvenlik önlemleri altında sürüyor
YEREL HABERLER Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın ...
Tren çarpmasıyla 6 kişinin öldüğü minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı
YEREL HABERLER Tren çarpmasıyla 6 kişinin öldüğü minibüsün şoförünün ...
Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam ...
Başkan Yüksel, zabıta personeli ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yüksel, zabıta personeli ile buluştu
Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı
6 kişinin öldüğü kazadaki yaralıları ziyaret eden Vali Yıldırım: "Tamamen sürücü hatasına benziyor"
YEREL HABERLER 6 kişinin öldüğü kazadaki yaralıları ziyaret eden ...
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (4)
YEREL HABERLER Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: ...
Türkiye’nin bağcılık merkezinde bağbozumu etkinliği
YEREL HABERLER Türkiye’nin bağcılık merkezinde bağbozumu etkinliği
Buzağılar altın kazanmak için yarıştı En güzel buzağılar sahiplerine altın kazandırdı
YEREL HABERLER Buzağılar altın kazanmak için yarıştı En güzel ...
Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
YEREL HABERLER Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya ...
Trenin işçi servisine çarptığı kazada bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 6'ya yükseldi Hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 2'si hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trenin işçi servisine çarptığı kazada bilanço ...
Yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 3’ü ağır 8 yaralı
YEREL HABERLER Yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 3’ü ağır 8 ...
Tekirdağ'da hemzemin geçitte yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hemzemin geçitte yük treni işçi servisine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.