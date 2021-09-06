Tren kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi: Önce eşi ardından kendisi hayata veda etti

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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında, hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Kazada vefat eden Suzan Aksoy’un eşi Halil Aksoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını yitirdi.

Geçtiğimiz günlerde Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında, fabrika servisinde bulunan 6 kişi hayatını kaybetmişti. 2’si ağır 7 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi.



Önce eşi ardından kendisi vefat etti

Kaza yerinde hayatını kaybedenlerden biri de Suzan Aksoy’du. Aynı fabrikada çalıştığı eşi Halil Aksoy ise, kaza yerinden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Günler süren hayat mücadelesinin ardından 44 yaşındaki Halil Aksoy da hayatını kaybetti.

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