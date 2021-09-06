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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dur ihtarına uymayan taksiden uyuşturucu çıktı

İHA

Dur ihtarına uymayan taksiden uyuşturucu çıktı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları sırasında dur ikazında bulunulan ancak ikazları dikkate almayarak kaçan ticari takside uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını kararlı ve etkin bir şekilde yürüten polis ekipleri, Çorlu otoban gişelerinde yapılan çalışmada 34 plakalı bir ticari taksiye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan aracı durduran polis ekipleri araçta bulunan E.Y. ve K.Ç. adlı şüphelileri gözaltına alırken şahısların kaçarken attıkları şeffaf kutu içerisinde poşetler halinde yaklaşık 400 gram ağırlığında bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.
Polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına alırken, E.Y. ve K.Ç. adlı kişiler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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