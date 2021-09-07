Tekirdağ'da minibüste 12 kaçak göçmen yakalandı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin kapalı kasa minibüste yaptığı aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı belirlenen Suriyeli 12 kaçak göçmen yakalandı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında polis ekipleri şüphe üzerine kapalı kasa minibüsü durdurup aramada yaptı. Suriye uyruklu M.D.'nin kullandığı minibüste yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü M.D ile birlikte gözaltına alınan göçmenlerin Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-09-07 13:08:31



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