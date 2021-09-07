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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ 2 gündür dalgalara teslim

İHA

Tekirdağ 2 gündür dalgalara teslim

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ 2 gündür dalgalara teslim olurken, balıkçılar da Marmara Denizi'ne açılamıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, “Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de Kuzey ve Kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/s) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor” diye yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde dün başlayan poyraz 2 gündür etkisini sürdürüyor. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri da 2 gündür Marmara Denizi'ne açılamıyor.
Marmara’nın kıyılarında poyraz etkisini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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