Müsilaj komisyonu üyeleri, atık su arıtma merkezini inceledi

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Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi´nde incelemelerde bulundu.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Tekirdağ´ın Ergene ilçesinde Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Merkezi´ne geldi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı tarafından karşılanan komisyon üyeleri, tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesislere gelen kirli su ile arıtılmış suyun son halini gören heyete, merkezde bir de sunum sunum yapıldı. Sunumun ardından heyet ilçeden ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2021-09-07 21:53:56



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