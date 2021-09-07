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TBMM heyeti müsilajın ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ'da

İHA

TBMM heyeti müsilajın ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ'da

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun araştırılması için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, geçen yıl müsilajın ilk ortaya çıktığı Tekirdağ'a gelerek, arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.
Müsilaj sorununun araştırılması ve konuyla ilgili yürütülen faaliyetler ile alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, 710 Eylül tarihleri arasında Marmara Denizi'nde ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale illerinde incelemelerde bulunacak. Komisyon üyeleri, geçen yıl müsilajın ilk kez görüldüğü Tekirdağ'a geldi. Ergene1 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemede bulunan heyeti, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı karşıladı. Daha sonra arıtma tesisini gezen komisyon üyeleri, nehirden alınmış arıtılmamış su numuneleri ve arıtılıp berrak hale getirilen temiz suları inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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