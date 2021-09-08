Tekirdağ’da farklı suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı

Tekirdağ’da polis ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipler tarafından farklı suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekipleri, kasten adam yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından toplam 3 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan F.M. (30), kasten adam yaralama suçundan 3 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası bulunan S.M. (57) ve yine kasten adam yaralama suçundan 3 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası bulunan Y.M. (43) isimli 3 zanlıyı Kapaklı'da yakaladı. Zanlılar işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı
Öte yandan, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunan B.G. (22) isimli zanlı da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaralama suçundan aranan 1 kişi daha yakalandı
Polis, kasten adam yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunan C.B. (60)’yi ise Karaağaç Maallesi’nde yakalamayı başardı. 60 yaşındaki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.