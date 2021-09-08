Hastanede tıbbi atık eğitimi

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hastanede tıbbi atıkların yönetimi konusunda eğitim verildi.

Süleymanpaşa ilçesinde hizmet veren Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde atık yönetiminden sorumlu personele yönelik Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği eğitimi verildi. Hastanenin konferans salonunda Covid19 tedbirleri altında düzenlenen eğitimde İl Müdür Yardımcısı Yalçın Karaca, Çevre Mühendisi Nejla Bal ve Çevre Mühendisi Özlem Kılıçöz, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geçici depolanması ve bertarafı konularında bilgiler verdi. Eğitim sonunda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, alınabilecek tedbirler konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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