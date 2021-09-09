Tekirdağ'da 'Gün Aydı' operasyonu: 12 gözaltı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği 'Gün Aydı' adı verilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ndeki şüphelilere yönelik sabah saatlerinde 'Gün Aydı' adı verilen operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği, 300 polisin katıldığı operasyonda önceden belirlenen 15 adreste arama yapıldı. Aramalarda bazı evlerin baca deliklerinde zulalanmış 100 gram kokain, 50 gram eroin, 75 gram bonzai, 50 gram esrar ile halıya sarılı 2 av tüfeği, tüfeklere ait 50 fişek, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 350 mermi ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-09-09 11:39:55



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