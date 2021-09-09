Çorlu’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 900 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapan polis ekipleri, vakumlu şeffaf poşetler içerisinde yaklaşık 900 ağırlığında uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri konuyla ilgili olarak S.B. adlı şüpheliyi de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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