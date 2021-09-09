Metruk binada uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda, metruk bir binada bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Çorlu Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.Ç. isimli şahsın ikametinin karşısında bulunan metruk binaya uyuşturucu madde sakladığı yönünde bilgi gelmesi üzerine harekete geçerek bahse konu metruk alanda arama yapan polis ekipleri fişeklenmemiş halde yaklaşık 200 gram uyuşturucu maddelerden bonzai olarak da bilinen sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan şeffaf poşetler ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri konu ile ilgili olarak firari şüpheli A.Ç. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatarak şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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