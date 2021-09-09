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(Özel) Poyraz, balık fiyatlarını allak bulak etti Tezgahta balık satan Cem Yaşar Kazçı: "Hor kullanılırsa, bundan sonra balığı eczanelerde hap gibi alırsın"

İHA

(Özel) Poyraz, balık fiyatlarını allak bulak etti Tezgahta balık satan Cem Yaşar Kazçı: "Hor kullanılırsa, bundan sonra balığı eczanelerde hap gibi alırsın"

Marmara Denizinde 3 gündür etkili olan poyraz, balıkçıların olumsuz etkilerken, 1 Eylül'den itibaren düşmeye başlayan balık fiyatlarını da kötü etkiledi.
Marmara Denizinde 3 gündür etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ Balıkçıların denize açılamıyor. Balıkçılar av sezonu yasağının kalkmasıyla denize büyük bir heyecan ile açılırken, poyraz fırtınasının esmesiyle tekneler geri limana yanaşma zorunda kaldı. 1 Eylül itibarıyla balık fiyatları düşmeye başlamışken, poyrazla birlikte fiyatlarda yükseliş oluştu. Hamsi Balığının kilosu 40 lira ile tezgahlardaki yerini alırken, istavritin kilosu ise ortalama 50 liraya satılıyor.
Süleymanpaşa ilçesinde teknelerini balıkçı barınağına yanaştıran Balıkçılardan Kemal Atar, "Sezon açıldığından bu yana, havalar estiğinden dolayı balık fiyatları yükseldi. Biz çapariye gidiyoruz mesela günde 3 kilo, 4 kilo balık tutuyoruz. Eşimize, dostumuza, isteyen arkadaşlara 20 liradan, 25, 30, 35 liradan veriyoruz. Durumuna göre rayiç geçer fiyattan veriyoruz. Fakat malum bir haftadan beri kuvvetli poyraz estiği için fiyatlar yükseldi. Havalar düzelince fiyatların düzeleceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Havalar düzelince düşmesi bekleniyor
Süleymanpaşa Su Ürünleri, Kooperatifi İkinci Başkanı Balıkçı Hüseyin Oğuz ise, "Av yasağının açılmasıyla balıkçılar denize çıktığı için fiyatlar biraz düştü. Ama şimdi poyrazın sert esmesiyle fiyatlar hamsi, istavrit 4050 liradan satmaya başlandı. 12 gün sonra hava düzelince düşmesi bekleniyor” diye konuştu.

“Eczanelerde hap gibi alırsın”
Tezgahta balık satan Cem Yaşar Kazçı da, "Balıklarımız meydanda. Balık sezonu açıldı ama zayıf. Palamut bir kere gösterdi. Bir daha da gelişi gidişi olmadı. Ama bu denizler böyle hor kullanılırsa, bundan sonra balığı eczanelerde hap gibi alırsın” diyerek konuşmasını noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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