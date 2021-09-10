Havada, karada, deniz altında davul çaldı



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞLI asmalı davul virtüözü Ahmet Çelik, 2 bin metre yükseklikten yamaç paraşütü ile atlayışı sırasında ve deniz altında davul çalarak, mini konserler veriyor. Karanın yanı sıra hava ve denizde davul çalmanın ayrı keyfi olduğunu söyleyen Çelik'in görüntüleri ise sosyal medyada ilgi görüyor.

Tekirdağ'da yaşayan, asmalı davul virtüözü Ahmet Çelik, daha önce Ganos Dağı'ndaki Uçmakdere'de 600 metreden yamaç paraşütü ile atlayış yaparak, havada davul çaldı. Çelik, 600 metrenin ardından Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu kez 2 bin metreden yamaç paraşütü ile atlayarak, havada mini konser verdi. Konserin ardından bu kez Fethiye'de dalış yapan Çelik, denizin altında davul çaldı.

Darbuka çalarak, 1999 yılında müziğe başladığını söyleyen Ahmet Çelik, 2008 yılından bu yana düğünler ve özel gecelerde davul çaldığını belirtti. Yamaç paraşütü yaparken ve deniz altında davul çalmakla farkındalık yaratmaya çalıştığını söyleyen Çelik, "Geçen yıl Tekirdağ Uçmakdere'de 600 metreden paraşütle atlayıp güzel bir şekilde havada mini bir konser vermiştik. Oradan esinlendim ama 600 metre kesmedi. Biraz daha farklı olması açısından Fethiye'ye gidip, burada da 2 bin metreden atladık, davulumuzu çaldık. Ondan sonra bir ilki başarmak adına dalış yaptık ve denizin altında da davulumuzu çaldık" dedi.

Karanın yanı sıra hava ve denizde davul çalmanın ayrı keyfi olduğunu söyleyen Ahmet Çelik'in görüntüleri ise sosyal medyada ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-09-10 15:09:13



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