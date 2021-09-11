TBMM Başkanı Şentop, memleketi Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ´da esnaf ziyaretinde bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop memleketi Tekirdağ'da, Hükümet Caddesinde esnafı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Şentop, ziyaret sırasında bir tatlıcının kendisine ikram ettiği helvanın tadına baktı, cadde üzerinde satış yapan bir esnaftan üzüm alıp alışveriş yaptı. Şentop, daha sonra Hükümet Caddesi'nde bulunan dükkanları ziyaret ederek, iş yeri sahipleriyle sohbet etti. Sokakta kendisini durduran vatandaşların isteklerini dinleyen Şentop, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-09-11 23:03:54
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